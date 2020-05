Turchia: 7 anni da proteste Gezi Park

(ANSA) - ISTANBUL, 27 MAG - Si ricorda in queste ore in Turchia l'ondata di proteste di Gezi Park, che cominciò nella notte tra il 27 e il 28 maggio del 2013 con l'opposizione di un piccolo gruppo di ambientalisti all'abbattimento degli alberi dell'area verde adiacente piazza Taksim, nel centro di Istanbul.

Le manifestazioni si trasformarono in pochi giorni nella più massiccia e duratura ondata di proteste della Turchia contemporanea, con oltre 2 milioni di partecipanti stimati. Nel settimo anniversario, a causa del coronavirus, non sono previsti molti eventi solitamente organizzati dalla piattaforma per la Solidarietà di Taksim. "Come ogni oscurità, supereremo questi giorni di epidemia con la solidarietà. Buon settimo compleanno di Gezi, che ci ha insegnato la solidarietà, a stare fianco a fianco, a darci la mano", scrive oggi la piattaforma sul suo account Twitter. Le iniziative di commemorazione si svolgeranno prevalentemente attraverso l'hashtag #Gezi7Yasinda (7 anni di Gezi) sui social network.