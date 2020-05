Sardegna, card immunità a Stato-Regioni

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - Prima un passaggio in conferenza delle Regioni poi, se ci sarà il via libera, l'approdo venerdì 29 maggio alla Conferenza Stato-Regioni. E' la via istituzionale scelta dalla Sardegna sul certificato sanitario di negatività al Covid-19 che intende chiedere ai turisti in arrivo nell'Isola a partire dal 3 giugno. Un passaggio cruciale per comprendere le intenzioni del Governo. La proposta finora è appoggiata solo dalla Sicilia. Oggi l'assessore della Sanità Mario Nieddu (Lega) proverà a capire quanto tempo ci vorrà per la validazione dei test salivari sperimentati dall'Università Insubria. Si tratta del tipo di esami ipotizzati da Solinas perché danno esiti attendibili dopo pochissimo tempo. Nieddu ha già trasmesso il documento al coordinatore della commissione Sanità in conferenza delle Regioni, il collega del Piemonte Luigi Icardi (Lega). Ottenuto l'ok, la proposta dovrebbe entrare sotto forma di odg in Conferenza Stato-Regioni entro venerdì 29.