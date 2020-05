Salvini, 1mld a cig o rischio tensioni

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Occorre mettere in bilancio almeno un miliardo in più per evitare che milioni di lavoratori in piena estate rimangano senza cassa e senza stipendio. Serve uno sforzo economico ulteriori da parte del governo altrimenti da giugno si rischia la tensione sociale". Così Matto Salvini dopo aver incontrato il presidente dell'Inps.