Biden, Trump snobba mascherina, è idiota

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il presidente Donald Trump che snobba l'uso mascherina contro il parere dei medici e che strizza così l'occhio alla campagna 'negazionista' della destra americana contro lo 'spauracchio' del coronavirus, è un idiota, un idiota totale": parola del suo rivale alla Casa Bianca, Joe Biden, citato dalla Cnn.

Trump ha più volte personalmente sbeffeggiato Biden per indossare la mascherina in pubblico, bollando il gesto come un atteggiamento da liberal che cavalca la pandemia e da pusillanime.

"E' un idiota, un assoluto idiota a parlare così, quando tutti i medici che contano nel mondo stanno dicendo di indossare la mascherina quando si è nella folla. E specialmente quando ti trovi in una posizione in cui inevitabilmente sei destinato ad avvicinarti inavvertitamente a meno di tre metri a qualcuno".

Trump, ricorda Cnn ha postato su Twitter una sua foto con mascherina nera e occhiali neri da aviatore.