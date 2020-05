Rowling, fiaba per bambini 'The Ickabog' gratis sul suo sito

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - J.K. Rowling ha annunciato il 26 maggio sul suo sito web (www.jkrowling.com) di aver serializzato online gratuitamenteThe Ickabog, una favola per i suoi bambini più piccoli scritta più dieci anni fa. Rowling ha deciso di condividere il capitolo preferito della sua famiglia per aiutare a intrattenere bambini, genitori e istitutori confinati a casa durante il blocco per il coronavirus.

La serializzazione della storia prende il via alle 15:00, con la pubblicazione dei primi due capitoli su un sito web dedicato (www.theickabog.com), con 34 brani giornalieri che compariranno in totale, ogni giorno della settimana, fino a venerdì 10 luglio. Scritto per essere letto ad alta voce, The Ickabog è una fiaba, ambientata in una terra immaginaria, ed è una storia completamente indipendente dalle altre opere dell'autrice. Si rivolge a bambini di età compresa tra 7 e 9 anni, ma può essere apprezzato da tutta la famiglia. La storia verrà tradotta in diverse altre lingue e resa disponibile sul sito web poco dopo la comparsa della versione in lingua inglese. (ANSA).