Polemica su folla per Frecce tricolori

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - Polemiche a Perugia dove in occasione del passaggio delle Frecce tricolori il centro è stato affollato da diverse centinaia di persone.

"Due pesi e due misure. Tutta colpa della movida" la scritta su uno striscione esposto in serata sulle scalette antistanti al Duomo da alcuni giovani contro quella che hanno definito "una diversità di trattamento" con quanto successo la notte tra venerdì e sabato.

Nella polemica - che si è sviluppata anche sui social - è intervenuto il deputato umbro del Pd Walter Verini che ha parlato di "incredibili, ingiustificati e pericolosi assembramenti". "E ancora meno si può giustificare - ha aggiunto - il comportamento del sindaco che, con la fascia, invece di adoperarsi per prevenire e risolvere gli assembramenti posava per foto ricordo".

In una note il Comune aveva invece sottolineato che "nella piazza, i presenti hanno assistito in maniera molto ordinata, indossando la mascherina, mentre i pochi che ne erano sprovvisti ne sono stati muniti dalla polizia locale".