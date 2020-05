Coronavirus: Pakistan, 1.356 casi in 24h

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il numero di casi di coronavirus in Pakistan è aumentato di 1.356 unità a quota 57.705 ed i decessi sono saliti a 1.197 (+30) nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità del Paese. Allo stesso tempo, altri 832 pazienti sono guariti, per un totale di 18.314 persone, pari al 38% dei casi complessivi.

Il Pakistan ha registrato i primi casi di Cvodi-19 il 26 febbraio: al nove maggio, giorno in cui il Paese ha cominciato ad allentare le misure di lockdown, i contagi erano 27.474, con 618 decessi, ma negli ultimi 17 giorni il bilancio dei casi è più che raddoppiato a quota 57.705 e quello dei morti è quasi raddoppiato a quota 1.197.

L'assistente speciale del primo ministro Imran Khan per la salute, il dottor Zafar Mirza, ha detto oggi che gli spostamenti delle persone e le loro interazioni sono aumentati durante le festività islamica dell'Eid al-Fitr e che le procedure standard disicurezza non vengono seguite correttamente.