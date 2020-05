Caporalato nell'edilizia, 11 arresti

(ANSA) - PRATO, 26 MAG - La squadra mobile di Firenze, in collaborazione con quelle di Prato e Pistoia, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Prato, su richiesta della procura pratese, a carico di 11 persone, italiane e straniere, nell'ambito di un'inchiesta sul caporalato nel settore edile. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, impiego di lavoratori non in regola con le norme in materia di immigrazione e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.