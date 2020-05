Lufthansa: fondo stabilizzazione approva il pacchetto aiuti

(ANSA) - BERLINO, 25 MAG - Il coordinamento del fondo di stabilizzazione economica tedesco ha approvato il pacchetto di aiuti per il salvataggio di Lufthansa. Questo prevede aiuti per nove miliardi di euro. Lo ha confermato il ministro delle finanze tedesco, Olaf Scholz, definendo quella sul tavolo "una soluzione molto positiva". Il ministro ha sottolineato che Lufthansa è una "impresa di successo" che ha subito problemi "a causa delle restrizioni del coronavirus". Al colosso tedesco "serve un ponte per attraversare la crisi e andare avanti", ha spiegato Scholz.

Intanto la cancelliera tedesca Angela Merkel si sarebbe detta contraria alle condizioni richieste per il salvataggio dalla Commissione Ue, che pianificherebbe di prendere i diritti di decollo e di atterraggio nelle sedi principali di Francoforte e Monaco di Baviera. In una riunione interna al partito di oggi la cancelliera avrebbe detto di non voler essere convinta "troppo" dalla Commissione Ue. "Sarà una battaglia dura" avrebbe aggiunto la cancelliera in riunione, secondo quanto a riferito un partecipante alla riunione della Cdu alla Dpa. (ANSA).