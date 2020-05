Fontana,zero morti da prendere con pinze

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - "La cosa che mi rasserena è il numero dei nuovi contagiati che sta diminuendo. Lo 'zero decessi' è un dato che andrà preso con le pinze, nel senso che purtroppo la domenica è un giorno durante il quale la comunicazione non è sempre precisa e perfetta, a volte arrivano in ritardo. E' sicuramente molto positivo come dato, però non illudiamoci che sia finita". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. I dati "sono assolutamente ufficiali", ha confermato il governatore.

I dati "sono assolutamente ufficiali - ha ribadito -, ieri sicuramente zero decessi ed è una cosa positiva, è un trend che sta continuando. Però non illudiamoci che adesso sia finito il numero di morti". "E' possibile, io me lo auguro, non voglio distribuire troppo entusiasmo perché negli ultimi giorni abbiamo assistito a movida e assembramenti che sono un po' preoccupanti. Non vorrei che questi ulteriori dati creassero eccessivo entusiasmo", ha concluso.