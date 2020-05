Tv, Le serie che torneranno, da Ncis a Grey's anatomy

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Per le serie, con le incognite sui tempi di ripresa delle lavorazioni legati all'emergenza coronavirus, i network puntano soprattutto sull''usato' sicuro.

La Cbs, ad esempio, ha appena annunciato il rinnovo di produzioni molto amate anche in Italia, fra tv generaliste (molte hanno casa su Rai2) e a pagamento. Tra le altre torneranno Blue Bloods, Bull, Fbi e lo spin-off Fbi Most Wanted, The Good Fight, Swat e tutto l'attuale pacchetto NCIS dalla serie madre con Mark Harmon, a NCIS: Los Angeles e "NCIS: New Orleans.

Nuove stagioni anche per i reboot di MacGyver, e Magnum P.I, insieme a Swat, All rise, Evil e Seal Team. Fra le comedy, continuano Young Sheldon e Mom Anna Faris e Allison Janney. La Nbc aveva già annunciato il ritorno di tutto il franchise 'Chicago' (Fire, Med e Pd); di Law & Order: SVU (rinnovata per tre stagioni) più l'attesissimo nuovo spin-off con Chris Meloni.

Torneranno anche New Amsterdam, This Is Us, le mamme criminali di Good Girls e The Blacklist con James Spader. L' ABC ha già detto sì al ritorno del cult Grey's Anatomy, del suo spin-off Station 19 e di The Good Doctor. Fox farà tornare, fra gli altri, 9-1-1 e lo spin-off 9-1-1: Lone Star e I Simpsons. Hbo andrà avanti con la quarta stagione di Westworld e porterà avanti fra le altre, la provocatoria Euphoria, His Dark materials, Succession, Watchmen e Insecure. Cw ha dato luce verde alle nuove stagioni di titoli come Riverdale, Supergirl, The Flash, il reboot di Streghe, Roswell New Mexico, Batwoman e Nancy Drew.

In casa Netflix, fra i tanti rinnovi annunciati, quelli per i nuovi cult Stranger Things e The Crown, insieme a serie come Fauda, Glow, Locke & Key, Le terrificanti avventure di Sabrina, Sex Education. Torneranno, fra le altre, anche la tragicomica After life con Ricky Gervais, la brillante Russian Doll, e per le loro stagioni finali Grace & Frankie e Atypical. Apple tv continua a puntare fra gli altri, su The Morning Show con Jennifer Aniston, For All Mankind e Dickinson. Su Amazon Prime, torneranno la pluripremiata La Fantastica Signora Maisel e fra le altre, Bosch, Upload Britannia, Hanna, Modern Love, The Boys, e il nuovo Jack Ryan interpretato da John Krasinski. (ANSA).