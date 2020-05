Coronavirus:Tunisia,no nuovi casi in 24h

(ANSA) - TUNISI, 24 MAG - La Tunisia non registra nelle ultime 24 ore alcun nuovo contagio da coronavirus, rimanendo dunque 1.048 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano. Lo rende noto in un comunicato il ministero della Sanità di Tunisi precisando che i decessi aumentano di una unità a 48 mentre i guariti salgono ancora da 903 a 914.

Le persone attualmente positive sono 86, di cui 3 ricoverate in ospedale. La Tunisia riaprirà alberghi, ristoranti turistici, istituti culturali, musei e moschee dal prossimo 4 giugno, con una capacità di accoglienza limitata al 50%. Il 14 giugno cesserà ogni misura di lockdown, anche parziale.