Cina, con Usa vicini a una Guerra Fredda

(ANSA) - PECHINO, 24 MAG - La Cina e gli Usa sono "a un passo da una nuova Guerra Fredda": il ministro degli Esteri Wang Yi, parlando in conferenza stampa a margine dei lavori della sessione parlamentare, ha spiegato che i due Paesi "non dovrebbero avere conflitti e cooperare in una logica win-win e di rispetto reciproco". Allo stesso tempo, ha aggiunto, "gli Usa devono rinunciare a voler cambiare la Cina e rispettare" la sua volontà di sviluppo della nazione.