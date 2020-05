Cummings, ho agito legalmente

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Dominic Cummings respinge in prima persona le accuse di aver violato l'auto-isolamento.

Intercettato dai giornalisti fuori casa - riporta la Bbc - il braccio destro di Boris Johnson ha detto di aver fatto "la cosa giusta" e di essersi comportato in modo "ragionevole e legale" nel suo viaggio da Londra a Durham. "A chi importa se sembra una cosa buona, si tratta di fare la cosa giusta, non di ciò che pensate voi", ha detto.