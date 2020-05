Aereo caduto: 97 morti, due superstiti

(ANSA) - ISLAMABAD, 23 MAG - E' di 97 morti e due sopravvissuti il bilancio definitivo del disastro aereo avvenuto ieri in Pakistan. Lo ha riferito il ministero della Salute annunciando la fine delle operazioni di soccorso. I sopravvissuti sono il presidente della Banca del Punjab, Zafar Masood, e un giovane ingegnere, Muhammad Zubair. Tutte le vittime sono state identificate. Tra gli abitanti delle case ridotte in macerie dall'aereo caduto vi sono 8 feriti. La maggior parte di loro è stata curata e rimandata a casa. Solo due sono ancora ricoverati in ospedale. La Pakistan International Airline ha avviato un'indagine sull'incidente, che sembra dovuto a un guasto tecnico.