Hit parade, Dark Polo Gang si conferma in vetta

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - La Dark Polo Gang si conferma per la seconda settimana consecutiva in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk. Ma è tutta la prima parte della classifica a rimanere invariata rispetto a sette giorni fa.

Stabile il podio, con Ghali e il suo DNA al secondo posto e Marracash con Persona al terzo. Come stabili sono anche i posizionamenti a seguire: quarto gradino per Tha Supreme con 23 6451, quinti i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall'hype Ringo Starr, sesto The Weeknd con Afterhours.

Invertono le loro posizioni Travis Scott, ora settimo con Astroworld, e Dua Lipa, ottava con Future Nostalgia. La prematura scomparsa di Ezio Bosso porta l'album del maestro The 12th room in nona posizione. Chiude la top ten Ultimo con Colpa delle Favole. (ANSA).