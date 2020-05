Appalti: Bellanova, serva modello agile

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Genova, Expo, chiamatelo come vi pare: il problema non è il nome. Il problema è dare all'Italia un modello agile e veloce per costruire le infrastrutture che servono al Paese. Un modello che le tragedie le previene". Lo dichiara su Twitter la Ministra Teresa Bellanova "in risposta alla ministra De Micheli" sul tema dello sblocco dei cantieri, condividendo un video di Italia Viva dove si spiega in cosa consiste la proposta Italia Shock.