Trump ritira Usa da trattato Open Skies

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAG - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Usa dal trattato con Mosca 'Open Skies'. Il trattato è entrato in vigore nel 2002 e consente ad americani e russi di sorvolare i rispettivi territori con strumenti di rilevazione elettronica per garantire che non stiano preparando attacchi militari.(ANSA).