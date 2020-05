'Il nome della rosa' con i disegni inediti di Eco

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - A 40 anni dalla prima edizione, nel 1980, 'Il nome della rosa' di Umberto Eco viene pubblicato da La nave di Teseo in una preziosa edizione, per la prima volta con i disegni e gli appunti preparatori realizzati dallo scrittore mentre lavorava al suo bestseller mondiale. Premio Strega nel 1981, tradotto in 60 paesi, il romanzo, che nella nuova edizione arriva in libreria il 21 maggio, ha venduto oltre 50 milioni di copie, è diventato un film di Jean-Jacques Annaud con Sean Connery e ha ispirato più o meno fortunate serie tv.

Nell'appendice inedita scopriamo oggetti, ambienti, abiti e personaggi, quel "mondo il più possibile ammobiliato sino agli ultimi particolari" che "per raccontare bisogna anzitutto costruirsi" come diceva Eco e come ricorda Mario Andreose, presidente de La nave di Teseo e autore della nota critica.

Progettata "con Andreose, che ha seguito la complessa trattativa che ha portato 'Il nome della rosa' alla Nave di Teseo, con Stefano e Carlotta e Renate Eco", l'edizione con i disegni preparatori "da conto del pensiero e dello studio che sta dietro la costruzione di un grande romanzo", dice all'ANSA Elisabetta Sgarbi che con Eco ha fondato La nave di Teseo di cui è direttore editoriale e generale.

"Il nome della rosa resta un libro letto e amato, con numeri straordinari, se si pensa che ha quarant'anni. E' un libro rivoluzionario, che ha cambiato l'idea di romanzo. E anche oggi resta un esempio insuperato di alto e basso, nel senso di una cultura sconfinata che si scioglie in una narrazione avvincente, in un thriller" dice la Sgarbi. Ambientato in un'abbazia medievale isolata, 'Il nome della rosa' vede una comunità di monaci sconvolta da una serie di delitti e un frate francescano indagare i misteri di una biblioteca inaccessibile. (ANSA).