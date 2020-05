Confindustria, Carlo Bonomi eletto presidente

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria. Lo ha eletto l'assemblea di via dell'Astronomia che con il suo voto, all'unanimità (818 voti a favore ed una sola scheda nulla) come non accadeva da sette presidenze, oggi in sessione privata e a porte chiuse, ha concluso l'iter per la nomina del nuovo leader degli industriali dopo la designazione di Bonomi in Consiglio Generale lo scorso 16 aprile. Carlo Bonomi prende oggi il testimone da Vincenzo Boccia: sarà presidente di Confindustria per il quadriennio da maggio 2020 a maggio 2024. (ANSA).