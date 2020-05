Mamma a media, Silvia meglio senza voi

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - "Se non ci foste voi starebbe molto meglio". Francesca Fumagalli, la mamma di Silvia Romano, ha risposto così ai giornalisti che le domandavano come fossero i primi giorni della figlia a casa dopo un sequestro durato un anno e mezzo. La donna, durante una breve uscita dal palazzo per fare acquisti in farmacia e in panetteria, non ha voluto commentare nemmeno le dichiarazioni del deputato della Lega, Alessandro Pagano, che ha definito Silvia Romano una "neo-terrorista". Anche oggi pattuglie delle forze dell'ordine passano regolarmente davanti alla casa della cooperante, rapita in Kenya e liberata dopo oltre 500 giorni. A farle una 'visita di cortesia' in mattinata anche il comandante del Ros, Andrea Leo, assieme a un ufficiale.