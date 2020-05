Coronavirus:Thailandia,nessun nuovo caso

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La Thailandia non ha riportato oggi alcun nuovo caso di coronavirus per la prima volta dal 13 gennaio: lo ha reso noto il centro nazionale per il monitoraggio della malattia, secondo quanto riporta la Cnn.

Il portavoce del centro, Taweesilp Visanuyothin, ha confermato che il bilancio dei contagi resta a quota 3.017. Un totale di 56 pazienti sono morti, mentre 2.844 sono guariti.