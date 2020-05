Borsa: Europa chiude in forte calo

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Chiusura in forte calo per le principali Borse europee, peggiorate con Wall Street, dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha parlato di possibili danni a lungo termine per l'economia Usa. La peggiore è stata Parigi (-2,85%) a 4.344 punti, seguita da Francoforte (-2,56%) a 10.542 punti, Londra (-1,51%) a 5.904 punti e Madrid (-1,94%) a 6.631 punti. Pesanti le banche, le auto e i petroliferi, col greggio in forte calo (wti - 2% a 25 dollari al barile) e l'oro rialzo (+0,5%) , a evidenziare le tensioni sui mercati. (ANSA).