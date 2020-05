Belgio, altri 82 morti e 202 nuovi casi

(ANSA) - BRUXELLES, 13 MAG - Il numero totale di decessi in Belgio a causa del Covid-19 ha raggiunto 8.843, con un aumento di 82 morti nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato oggi il Centro di crisi e la sanità pubblica Spf, aggiungendo che da ieri sono stati segnalati 202 nuovi casi, che corrispondono ad un calo del 2% sugli ultimi sette giorni, per un totale di 53.981.

Calano i ricoveri. Settanta sono stati registrati nelle ultime 24 ore, portando il numero di pazienti in ospedale a 2.014, contro i 2.230 di ieri. E' un calo dell'8%. Un totale di 420 pazienti sono in terapia intensiva. Sono invece 205 le persone dimesse.