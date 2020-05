Migranti: Salvini, sì a corridoi verdi

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Chiariamo: non c'è alcun legame tra la maxisanatoria e l'agricoltura. Da Coldiretti a Confagricoltura dicono che serve personale formato, 200mila stranieri che hanno già lavorato in Italia ma sono bloccati all'estero dall'emergenza Covid, gli agricoltori chiedono corridoi verdi non chiedono una sanatoria indiscriminata. Se vogliono fare corridoi verdi sono assolutamente d'accordo, se invece usano il Covid per la più grande sanatoria non esiste perché i barchini tornano ad essere usati dagli scafisti e gli sbarchi triplicano. Prima chiudono il dibattito meglio è, io credo che siano litigi incrociati tra partiti di governo". Così Matteo Salvini a Omnibus su La7.