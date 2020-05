Borsa: Tokyo, apertura poco variata

(ANSA) - TOKYO, 12 MAG - La Borsa di Tokyo apre la seduta all'insegna della cautela, in attesa dei dati dall'inflazione in Cina e malgrado il consolidamento dei guadagni per il sesto giorno consecutivo del listino tecnologico americano Nasdaq, che dà slancio al comparto anche in Giappone. L'indice Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,16% a quota 20.423,99, aggiungendo 33 punti. Sul mercato valutario lo yen arretra sul dollaro a 107,50 e al cambio con l'euro a 116,20.