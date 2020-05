Coronavirus, vittime ancora sotto le 200

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Per il secondo giorno consecutivo il numero delle vittime da coronavirus in Italia si attesta sotto le 200. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 179, mentre due giorni fa erano stati 165. Calano sotto le 1.000 le terapie intensive, cosa che non succedeva dal 10 marzo scorso. Una diminuzione che si registra anche in Lombardia (-7). Continua anche il calo dei contagiati, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti: -744 nelle ultime 24 ore. I malati sono 82.488, -836. I pazienti guariti dal Covid 19 in Italia sono 106.587, con un incremento di 1.401.