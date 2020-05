Francia, decessi al minimo, 80 in 24 ore

(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - Tornano ai minimi dall'inizio dell'epidemia i decessi in Francia per Covid-19, a 2 giorni dalla riapertura dopo 7 settimane di lockdown. Per la direzione generale della Sanità sono stati 80 nelle ultime 24 ore fra ospedali, case di riposo e istituti per disabili. Il totale è ora di 26.310 vittime.

Continuano a calare i pazienti in rianimazione, ormai soltanto 2.812 in tutto il paese, con un ulteriore calo di 56 unità da ieri sera.

Diminuiti anche i ricoverati, 110 in meno da ieri, per un totale di 22.614.