Zingaretti,riaperture?Presto linee guida

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "La prossima settimana saremo pronti ad adottare le linee guida delle riaperture delle attività commerciali: le date saranno legate agli esiti del monitoraggio epidemiologico che ci darà la 'curva' nella nostra regione.

Abbiamo concluso il come aprire, valuteremo il quando aprire: la Regione Lazio si baserà sulla valutazione scientifica, e la sicurezza degli esercizi commerciali sarà la discriminante".

Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in videoconferenza stampa. "Io voglio riaprire ed evitare che poi si debba chiudere di nuovo. Non escludo nulla, ma garantiremo ai cittadini che tutte le nostre scelte sono prese con cognizione di causa", ha concluso.