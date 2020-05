Via "tassa suolo pubblico" fino al 31/10

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Ristoranti e bar non dovranno pagare la tassa sull'uso del suolo pubblico fino al 31 ottobre. Inoltre l'utilizzazione delle maggiori superfici per favorire il distanziamento tra i clienti, "è oggetto di una comunicazione da parte del titolare dell'impresa e non è subordinata al rilascio di concessione da parte dell'ente locale". Lo prevede il documento di lavoro per la messa a punto del decreto rilancio.

La relazione tecnica stima il minor gettito per i Comuni pari a 127,5 milioni di euro, che verrebbero ristorati dallo Stato.