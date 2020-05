Primo week end Fase 2, a Roma controlli

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Roma si prepara al primo weekend della Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Per timore di assembramenti nei tradizionali luoghi di svago e ritrovo pre Covid già da stasera forze dell'ordine e polizia locale potenziano i controlli sulle strade in uscita dalla Capitale, verso il litorale e i laghi, nei parchi. Controlli anche in alcune zone della movida in particolare all'esterno dei locali aperti per vendita take away.