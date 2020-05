Iv,Bonafede? Prima si parli su giustizia

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Aspettiamo di capire quali sono le risposte che il presidente Conte vorrà darci su un tema prioritario per noi come quello della giustizia". Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, interpellato dal quotidiano online Affaritaliani.it, risponde alla domanda se nella maggioranza sia tornato il sereno dopo l'incontro di ieri tra la delegazione di IV e il presidente Conte e se i renziani in Parlamento voteranno no alla mozione di sfiducia al ministro Bonafede.