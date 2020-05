Hit parade, Ghali si riprende la vetta con DNA

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - A undici settimane dall'uscita Ghali, fresco testimonial del Comune di Milano per la campagna "Un nuovo inizio. Un passo alla volta", con DNA si riprende la vetta degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Il rapper è primo anche tra i singoli con Good Times.

Ancora scarse le uscite, discografiche ma qualcosa sembra cominciare a muoversi all'orizzonte, con nuovi dischi annunciati per la fine del mese. Intanto, Dani Faiv, al debutto con il nuovo lavoro Scusate, si piazza al secondo posto, relegando Marracash (che aveva dominato le scorse settimane) al terzo posto del podio.

In quarta posizione la seconda new entry della settimana: il rapper canadese Drake con il cupo mixtape Dark Lane Demo Tapes.

Per il resto poche novità e solamente qualche cambiamento di posizione.

Tha Supreme è stabile al quinto posto con 23 6451, davanti ai Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall'hype Ringo Starr che recuperano una posizione. Travis Scott, invece, scivola dal terzo al settimo gradino della classifica. Stabile The Weeknd con Afterhours. In discesa di tre posizioni anche Dua Lipa con Future Nostalgia. Chiude al top ten Ultimo con Colpa delle Favole. (ANSA).