David: Phaim Bhuiyan migliore regista esordiente

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Phaim Bhuiyan è il vincitore del David di Donatello per Bangla come regista esordiente. Il giovane autore di 24 anni ha dedicato il premio ai ragazzi come lui di seconda generazione. Il film, da lui stesso interpretato, racconta di un giovane musulmano di origini bengalesi che vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, (ANSA).