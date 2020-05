Spadafora, non è tempi di crisi governo

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Non credo che possiamo permetterci di pensare a crisi di governo con un'emergenza sanitaria come questa. Mi auguro ci sia buon senso da parte di tutti, maggioranza e opposizioni". Lo sottolinea, rispondendo ai cronisti davanti Palazzo Chigi, il ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora.