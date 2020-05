Coronavirus: Patuanelli, alcune banche non collaborano

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "E' innegabili che gli effetti del Dl liquidità scontano l'atteggiamento di alcuni istituti bancari che non stanno collaborando come dovrebbero e come potrebbero nell'erogazione dei finanziamenti" alle imprese". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rispondendo al Question Time al Senato circa le misure messe in campo per aiutare le imprese colpite dall'emergenza coronavirus.

