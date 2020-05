Coronavirus, in Russia 11.231 nuovi casi

(ANSA) - MOSCA, 7 MAG - La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 11.231 nuovi casi di Covid-19: si tratta del numero più alto di contagi giornalieri finora registrato nel Paese. Lo riporta la task force russa anticoronavirus. I contagi accertati in Russia sono in totale 177.160 mentre ufficialmente le vittime del nuovo virus dall'inizio dell'epidemia sono 1.625, di cui 88 decedute nel corso dell'ultima giornata. I guariti sono in tutto 23.803. Nelle ultime quattro giornate erano stati annunciati oltre 10.000 nuovi casi giornalieri. La Russia è il quinto Paese al mondo per casi di Covid-19 accertati, secondo la John Hopkins University. La Russia (che ha 144 milioni di abitanti) oggi ha annunciato di aver raggiunto i 177.160 contagi totali superando così la Germania (168.162 casi su una popolazione di 83 milioni di abitanti) e la Francia (174.224 casi su una popolazione di 67 milioni di abitanti). In testa restano gli Usa, con 1.228.609 di casi su una popolazione di 330 milioni di abitanti).