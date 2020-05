Coronavirus: Brasile,614 morti in 24 ore

(ANSA) - SAN PAOLO, 7 MAG - Sono 614 i morti per Covid-19 registrati mercoledì in Brasile, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha rivelato il ministero della Salute, precisando che le vittime totali sono 8.535.

Numero record anche per i contagi: 10.381 in un solo giorno, per un totale di 125.096 casi confermati.