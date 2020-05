Polonia: rinviate presidenziali del 10/5

(ANSA) - VARSAVIA, 6 MAG - Le elezioni presidenziali della Polonia previste per domenica 10 maggio sono state rinviate a data da destinarsi. Lo hanno annunciato il capo del partito al potere PiS, Jaroslaw Kaczynski, e il suo alleato Jaroslaw Gowin, in una dichiarazione congiunta. La data e il ricorso al voto per corrispondenza erano stati contestati dall'opposizione nel timore di brogli. La presidente della Camera bassa annuncerà "la prima data possibile" per il voto, hanno riferito i due leader su Twitter.