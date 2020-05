Gualtieri, sentenza Bce senza conseguenze

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Sono certo che un chiarimento avverrà in tempi rapidi e la sentenza non avrà alcuna conseguenza pratica" consentendo alla Bundesbank di continuare a partecipare al Qe. Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, commentando la sentenza della Corte costituzionale tedesca durante un'audizione alle commissioni riunite Finanze e Bilancio del Senato. Secondo Gualtieri, i rilievi dei giudici "riguardano aspetti procedurali", inoltre "hanno ribadito la piena legittimità" del Pspp e "non riguardano in nessuno modo" il nuovo Pepp.

Gualtieri ha sottolineato inoltre che "la sentenza" della Corte tedesca "non riguarda in alcun modo le misure di politica monetaria assunte dalla Bce per far fronte all'emergenza Covid, compreso il programma Peep e la modalità della sua implementazione". (ANSA).