Francia, 330 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - PARIGI, 5 MAG - Sono stati 330 i morti nelle ultime 24 ore in Francia per il Covid-19. Dall'inizio dell'epidemia, il totale dei decessi sale a 25.531 morti. Lo ha reso noto la Direzione generale della Sanità.

Continuano a calare i ricoverati per Covid-19, 773 di meno rispetto a ieri (24.775) e scende il numero dei pazienti in rianimazione (266 in meno rispetto a ieri), che oggi sono 3.430.