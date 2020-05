Al via 730 precompilato, entrano anche spese per dietisti

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - E' disponibile e consultabile sul sito dell'Agenzia dell' Entrate la dichiarazione dei redditi precompilata dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre. Nella Precompilata 2020, spiega l'Agenzia, aumentano le informazioni su oneri e spese deducibili e detraibili. Entrano le spese per le prestazioni sanitarie di dietisti, fisioterapisti, logopedisti, igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Entrano, inoltre, le spese sanitarie per prestazioni erogate da strutture sanitarie militari e i contributi previdenziali versati all'Inps con il "Libretto famiglia". Fra le novità la possibilità per l'erede di usare il 730 per presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius. (ANSA).