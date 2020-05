Steinmaier,global alliance per i vaccini

(ANSA) - BERLINO, 3 MAG - "Io mi sono attivato già in una fase molto precoce, per avviare con i capi di Stato in diversi continenti - il re di Giordania, il presidente di Singapore, i presidenti dell'Ecuador e dell'Etiopia - un appello per una Global Alliace. Con questo chiediamo che il futuro vaccino sia inteso come un bene pubblico". Lo dice il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, alla FAS. "Questa proposta sta già dando i suoi frutti: in collaborazione con l'Onu, l'Oms e la Commissione europea, che domani terranno un'importante conferenza", aggiunge.