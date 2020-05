Spagna, numero morti più basso dal 18/3

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - La Spagna ha registrato 164 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più basso dal 18 marzo, secondo gli ultimi dati del ministero della Salute.

Ad oggi sono 25.264 i decessi per Covid-19 nel Paese e 217.466 i casi confermati, 838 in più rispetto a ieri.