Coronavirus: Usa, 'non paghiamo affitti'

(ANSA) - NEW YORK, 3 MAG - Sciopero degli affitti. Costretti a casa senza stipendio, gli americani puntano a centrare un obiettivo ambizioso: convincere il governo a sospendere il pagamento degli affitti e dei mutui fino a quando il coronavirus non avrà allentato la sua morsa sull'economia.

Il movimento che chiede lo stop si sta organizzando online con l'hashtag #CancelRent che dilaga sui social.

Per cancellare il pagamento degli affitti e dei mutui il governo dovrebbe intervenire sul mercato immobiliare, sui contratti privati e ordinare alla banche e ai proprietari di case di non riscuotere i pagamenti. Un intervento senza precedenti, che molti ritengono incostituzionale.

Ma il movimento sta lo stesso prendendo piede e intravede il successo di Occupy Wall Street dopo la crisi finanziaria del 2008. Col dilagare delle richieste di sospensione dei pagamenti, i proprietari di case chiedono alle autorità di non intervenire: farlo significherebbe innescare conseguenze pericolose fra bancarotte e minori entrate per gli stati.