Spagna, mascherine sui mezzi pubblici

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - In Spagna da lunedì 4 maggio sarà obbligatorio utilizzare le mascherine sui trasporti pubblici. La ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sánchez, secondo quanto riferisce l'agenzia Efe. Sanchez ha anche confermato che mercoledì chiederà una nuova proroga dello stato di allerta per altri quindici giorni. Sempre da lunedì, secondo i media spagnoli, ristoranti e caffè potranno aprire non solo per le consegne a domicilio ma anche per il ritiro di ordinazioni in sede.