Mascherine Ue a Italia, Spagna e Croazia

(ANSA) - BRUXELLES, 2 MAG - Vanno a Italia, Croazia e Spagna le prime consegne di più lotti di mascherine protettive FFP2 da RescUe, la riserva europea di apparecchiature mediche istituita il mese scorso per aiutare i Paesi colpiti dal coronavirus. Lo annuncia il commissario Ue per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. "Abbiamo lavorato senza sosta per costituire RescUe.

Abbiamo già creato uno stock di mascherine. Spagna, Italia e Croazia sono le prime a ricevere il materiale, nel fine settimana. Seguiranno altre consegne", afferma Lenarcic.