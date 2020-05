Borsa: Tokyo, apertura in ribasso

(ANSA) - TOKYO, 1 MAG - La Borsa di Tokyo ritraccia nell'ultima seduta della settimana, in un contesto di scambi ridotti e appesantita dalla correzione degli indici azionari Usa - in particolare sul settore tecnologico -, con gli investitori che mostrano maggiore cautela sugli sviluppi di un vaccino contro il coronavirus. In apertura l'indice Nikkei cede l'1,02% a quota 19.987,33, con una perdita di 206 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro a 106,60 e sull'euro a 117,40.