Rai e Hbo, si farà la terza stagione de L'Amica Geniale

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Rai e Hbo confermano la terza stagione de L'Amica Geniale. Lo hanno annunciato Eleonora Andreatta, Direttore di Rai Fiction, e Francesca Orsi, Executive Vice President di HBO Programming.

Le nuove puntate della serie serie creata da Saverio Costanzo saranno tratta da "Storia di chi fugge e di chi resta", il terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante (E/O). Una produzione Fandango, The Apartment e Wildside (entrambe parte del gruppo Fremantle), prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, da Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con HBO Entertainment, in coproduzione con Mowe e Umedia.

Eleonora Andreatta ha sottolineato: "Premiata dal pubblico italiano ed internazionale, la grande sfida rafforza l'ambizione di creare un racconto complesso e portare l'immaginario italiano nel mondo, tenendo sempre al centro della narrazione il vissuto del nostro Paese. Il successo della seconda serie ha confermato la potenza della storia di Elena Ferrante e la sua capacità di tradursi in un avvincente racconto seriale amato in tutto il mondo con la ricchezza e il fascino della regia di Saverio Costanzo".

"Dare vita al bellissimo lavoro di Elena Ferrante è stata una gioia e un privilegio", ha dichiarato Francesca Orsi. "Il fatto che sia gli spettatori che i critici abbiano continuato ad abbracciare la storia di Elena e Lila rende il tutto ancora più gratificante e ringraziamo l'intero team guidato da Saverio Costanzo per l'eccezionale lavoro svolto nella seconda stagione.

Non vediamo l'ora di raccontare il prossimo capitolo della vita e dell'amicizia di Elena e Lila".

L'Amica Geniale è la storia di Elena Greco (Lenù) e dell'amica più importante della sua vita, Raffaella Cerullo (Lila). Un'amicizia nata sui banchi di scuola negli anni '50.

Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant'anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l'amica geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua peggiore nemica. (ANSA).