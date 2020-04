Orlando (Pd), no lacerazioni maggioranza

(ANSA) - ROMA 30 APR - "Noi sosteniamo il governo non perchè siamo in maggioranza ma per il ruolo che abbiamo. In questo momento lacerazioni, polemiche, ipotesi di manovre non soltanto non servono alle Istituzioni ma disorientano un popolo già spaventato. Siccome sappiamo che non ci sono i soldi del monopoli un paese che è costretto ad emettere debito deve essere credibile. Lo spread è una tassa sugli slogan e sulle stupidaggini che si dicono, più ci sono e più il prezzo da pagare sarà alto. Guai autocensurarsi ma guai se non sappiamo misurare le parole". Lo afferma il vicesegretario del Pd Andrea Orlando.